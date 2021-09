Tiroler Polizei kontrollierte Lkw verstärkt: Viele Fahrzeuge beanstandet

Innsbruck – Am Dienstag fand von 9 Uhr bis 17 Uhr ein Schwerverkehrs-Kontrolleinsatz durch die Polizei statt, der die Sicherheit im Schwerverkehr verbessern sollte. Kräfte der Landesverkehrsabteilung, der Bezirkspolizeikommanden und des Stadtpolizeikommandos waren vor Ort und wurden von Technikern des Amtes der Tiroler Landesregierung sowie von einem technischen Prüfzug der ASFiNAG unterstützt. Weitere Kontrollen wurden in Trentino/Südtirol und in Belluno durchgeführt. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.