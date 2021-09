Mozart-Effekt? Sonate für zwei Klaviere könnte Epileptikern helfen

Bereits in den 1990er-Jahren zog der vermeintliche Effekt viel mediale Aufmerksamkeit auf sich. Die ursprüngliche Studie dazu geht auf das Jahr 1993 zurück. Damals konnten Wissenschafter nachweisen, dass Probanden bereits nach zehnminütigem Hören von Mozarts Sonate KV448 verschiedene Aufgaben besser bewältigen. Spätere Arbeiten zeigten etwa, dass Ratten durch Mozart-Musik schneller durch Labyrinthe fanden. Der Hype um das Thema legte sich aber daraufhin, auch weil in Wiederholungen von Studien die ursprünglichen Ergebnisse vielfach nicht repliziert werden konnten.

Ende des vorigen Jahrtausends und danach tauchten aber auch Untersuchungen auf, dass KV448 einen positiven Effekt für Epilepsie-Patienten habe. Die Idee wurde nun von einer Forschungsgruppe um Robert Quon von der Geisel School of Medicine at Dartmouth (USA) aufgegriffen. Wie diese Beobachtung mit der Länge des Hörens des Stückes zusammenhängt und wie der Effekt verursacht werden könnte, ließ sich nämlich nicht festmachen.

Mittels EEG beobachteten die Forscher die Untersuchungspersonen nun beim Hören von Sequenzen des Mozart-Stückes in der Länge von 15 bis 90 Sekunden. Hörten die Versuchspersonen 30 bis 90 Sekunden zu, stellte sich ein Effekt ein. Im Schnitt reduzierte sich die Anzahl der spezifischen Ausschläge in der Hirnstromableitung um 66,5 Prozent. Bei anderen Musikstücken war kein signifikanter Effekt zu beobachten, schreiben die Wissenschafter in ihrer Arbeit.