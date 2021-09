Zillertalbahn erfasste Lkw in Zell am Ziller auf einem Bahnübergang

Zell am Ziller – Ein Lkw-Lenker ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Zell am Ziller verletzt worden. Der 29-Jährige (ohne Staatsangehörigkeit) überquerte mit seinem Lkw gegen 12 Uhr einen Bahnübergang und übersah offenbar eine herannahende Garnitur der Zillertalbahn. Der Übergang ist eigentlich durch Andreaskreuz und Stopptafel gekennzeichnet.