Parkplatz wird zum Pausenhof der Volksschule in Jenbach

Jenbach – Bisher wurde der Platz nördlich der Volksschule als Parkplatz genutzt. Künftig soll aber mit dieser Nutzung Schluss sein. Die Aufhebung der Kurzparkzone, ein Halte- und Parkverbot gegenüber dem Feuerwehrhaus und ein allgemeines Fahrverbot im Bereich Volksschulhof wurden vom Gemeinderat schon abgesegnet. „Jetzt ist die BH mit einer entsprechenden Verordnung am Zug“, sagte BM Dietmar Wallner, der dieses Projekt rasch umsetzen will. Dass dies ganz im Sinne der Lehrerschaft sei, bestärke ihn. „Es geht einfach nicht an, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Tür bringen“, meinte er schon im Gemeinderat. Ihre liebe Not hatte öfters auch die Feuerwehr bei Ausfahrten. „Lediglich Einsatzfahrzeuge und der Erhaltungsdienst der Gemeinde haben nun ein Zufahrtsrecht“, sagt der Bürgermeister.