Frauenpower in zwei Außerferner Zwerggemeinden

Reutte, Gramais, Pfafflar – Mittwochabend ging in der Kleinkunstbühne Kellerei in Reutte eine Podiumsdiskussion über die Bühne, die der Frage nachging, wie zeitgemäß das kommunalpolitische System in Tirol noch ist und was Menschen dazu bewegt, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Am Podium saßen auch zwei Frauen, die jeweils für sich eine große Lebensentscheidung getroffen haben. Sie wollen Bürgermeisterin in ihren Gemeinden werden. Zudem speziell: Sie werden Minigemeinden vorstehen.