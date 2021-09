Trotz 4,5 Mio. Euro Förderung Preisschub bei Tiroler Freizeitticket

Der Vorverkauf für das Freizeitticket für den kommenden Winter startet bald. Doch die Kritik an der Teuerung für das Ticket ebbt nicht ab. (Symbolfoto)

Innsbruck – Die Aufregung hält an, die Kritik an den Preissteigerungen beim Freizeitticket von 16 Prozent vor der bevorstehenden Wintersaison nimmt zu. Auch der Druck auf die Betreiber der Verbundkarte. Statt 526 Euro berappen Erwachsene im Vorverkauf 610 Euro, bei einer Familie mit zwei Kindern beträgt die Teuerung satte 200 Euro. Die treuen einheimischen Skifahrer würden jetzt den Preis für die Corona-bedingt ausgebliebenen Gäste im Vorjahr zahlen, empören sich seit einer Woche viele Freizeitsportler in der Region Innsbruck. Und das, obwohl die Seilbahnen für die Ausfälle doch einigermaßen entschädigt wurden.