Mehr Sicherheit: Uniformierte fürs Kufsteiner Rathaus gefordert

Kufstein – 2019 kam es zu einem tödlichen Angriff auf den Leiter des Sozialamts in der Bezirkshauptmannschaft (BH) in Dornbirn. Ein 34-Jähriger lief im Büro des Mannes Amok, angeblich weil er sich ungerecht behandelt fühlte, und erstach ihn. Damals schrillten auch im Kufsteiner Rathaus die Alarmglocken, immerhin gibt es auch hier so manches Mal lautstarke Auftritte von Personen.