Österreichs Naturparke stöhnen unter Besucherwalze

Auch in Tirol kennt man das Problem: „Extrem war es in Tallagen, ganz stark im Naturpark Tiroler Lech. Aber auch auf der Bayern zugewandten Seite des Karwendel war sehr viel los“, betont LHStv. Ingrid Felipe. „Ein riesiges Thema ist das Wildcampen, Leute, die am Straßenrand übernachten, manche fahren auch ins Hochgebirge“, sagt sie. In Tirol ist das verboten – die rechtliche Handhabe der Bergwacht sei aber begrenzt. „Wenn das einer macht, ist das kein Problem, aber es sind viele, die Müll und Abwässer produzieren.“