Tiroler Twitter-Gewitter: „Größter Trottel“ und „saudeppat“

Es geht einmal mehr um die Impfungen. Auf die Meldung hin, dass die Corona-Impfung bis Ende Juli fast 2200 Todesfälle verhindert habe, meinte Mingler via Twitter an die Adresse der Tiroler FPÖ: „Hey FPÖ-Tirol, ohne eure saudeppate Kampagne hätten es mehr sein können.“ Mehr hat es tatsächlich nicht gebraucht und der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger explodierte. „Das kann es doch nicht sein, dass der Tiroler FPÖ die Mitschuld an Corona-Todesopfern gegeben wird“, empörte sich der freiheitliche Politiker. Und griff in die Tasten.