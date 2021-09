Stinkefinger bescherte Tiroler FPÖ Maurer-Klage

Das Bild wanderte darauf durch die Parteienlandschaft und tauchte bei der FPÖ in völlig anderem Kontext wieder auf. In Tirol war ein Facebook-Beitrag der Bundes-FPÖ vom April 2020 geteilt worden. Dieser zeigte eine Rentnerin mitsamt Maurers Stinkefinger-Foto. „Schluss mit der Verhöhnung unserer Pensionisten, Frau Maurer!“, war daneben zu lesen. Dazu hatte die Landespartei auf ihrer Facebook-Seite 2019 das Bild in einem Beitrag gepostet, in dem es um Bildung ging: „Frau Maurer ist doch tatsächlich als Bildungsministerin im Gespräch“, hieß es dazu.