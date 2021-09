Sozialpakete greifen: Mindestsicherung ist in Tirol heuer stark rückläufig

Innsbruck – Mit der Corona-Pandemie 2019 kam die Gesundheitskrise. Eine, die nach wie vor anhält. Impfung hin oder her. Die massiven Verkehrsbeschränkungen, die Lockdowns, der De-facto-Ausfall einer gesamten Saison im Tourismushochland Tirol, die Zigtausenden Beschäftigten, die in Kurzarbeit geschickt wurden – all das beschwor auch eine Wirtschaftskrise herauf. Umso größer war die Befürchtung vieler Experten, dass aus all dem nur eines folgen werde: eine massive Sozialkrise. Auch ersichtlich in einem allgemein erwarteten Anstieg der BezieherInnen von Mindestsicherung.