Pfeifer-Millionen für Kundler Werk

Kundl – Rundholzplatz, Sägelinie und Schnittholzsortieranlage: In den vergangenen Monaten seien im Säge- und Pelletswerk in Kundl zentrale Werksbereiche dem aktuellsten Stand der Technik angepasst worden, berichtet die Tiroler Holzgruppe Pfeifer mit Sitz in Imst. „Die neue Schnittholzsortieranlage ist in Betrieb. Auch die Umstellung der Sägelinie auf modernste Spanertechnologie verläuft im Zeitplan“, berichtet Werksleiter Georg Walcher. Im Frühjahr sei zudem das Rundholzareal inklusive Sortieranlage komplett erneuert und modernisiert worden.