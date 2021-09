Pilotprojekt: Naturpark-Ranger patrouillieren am Lech

Die Ranger Simone Knitel, Sabine Resch und Stefan Müller beobachten aber nicht nur das Verhalten von Mensch und Tier, sondern nehmen sich auch der direkten Aufklärung an. „Vielen Besuchern ist nicht einmal bekannt, dass sie sich in einem Schutzgebiet befinden“, weiß Geschäftsführerin Yvonne Markl. Das persönliche Gespräch helfe im Sinne eines verträglichen Zusammenspiels von Mensch und Umwelt. Markl: „Sowohl Naturschutz als auch Naturgenuss haben hier ihren Platz.“

Der Einsatz der Ranger, die gleichzeitig ausgebildete Naturparkführer sind, hat sich schon bewährt: Neben Entdeckungen neuer Populationen konnten auch Müllansammlungen an – häufig inoffiziellen – Grillstellen ausgemacht werden. Dabei handle es sich meist um unachtsam liegen gelassenen Abfall, der mit dem nächsten Hochwasser weggespült und flussabwärts wieder ans Ufer geschwemmt wird. „Für Wildtiere bis hin zu den Kleinstlebewesen ist Müll höchst problematisch und gehört nicht in die Natur“, versuchen die Ranger die Naturpark-Besucher zu sensibilisieren. Da der meiste Müll nicht verrottet, sondern sich in Mikroplastik zersetzt, gelangt er letzten Endes in die Nahrungskreisläufe.