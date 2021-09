Vetmeduni in Innsbruck: Raus aus dem Hörsaal, hinein in den Kuhstall

Innsbruck – Die Arbeit des Großtierpraktikers für die Studierenden ganz unmittelbar erlebbar zu machen. Dieses Ziel hat sich die Veterinärmedizinische Universität (Vetmeduni) Wien mit ihrer Außenstelle in Innsbruck auf die Fahnen geheftet. Am Standort der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in der Technikerstraße wurde im Sommer 2020 die Vetmeduni-Dependance mit dem Schwerpunkt „Infektionskrankheiten bei Rindern und kleinen Wiederkäuern im Alpenraum“ in Betrieb genommen – wenn auch Corona-bedingt zunächst noch mit Einschränkungen.