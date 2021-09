Die Pendler und die Ökosteuer: ÖVP-Klubchef Wöginger im TT-Talk

Wien – „Mit den Grünen ist es eben so, dass es manchmal ein bissel dauert. Es ist aus meiner Sicht aber möglich, die beiden Welten gut zu einen“: ÖVP-Klubchef August Wöginger geht mit Pragmatismus und Zuversicht in die Endphase der türkis-grünen Verhandlungen über die Steuerreform. Bis zur Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am 13. Oktober sollten die Eckpunkte feststehen. Wo spießt es sich? Wöginger nennt vor allem die geplante Bepreisung des Treibhausgases CO2. In welcher Höhe? Ab wann? Wie schaut der Ausgleich für besonders Betroffene aus?