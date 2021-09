Analyse zum Metaller-KV: Der heiße Lohn-Herbst kehrt wieder zurück

Heuer dürften die Metaller-Unternehmen einen ziemlich schweren Stand haben. Die Auftragsbücher sind voll, es herrscht ein allgemeiner Fachkräftemangel, die Industrie läuft auf Vorkrisenniveau und sofern nicht irgendwelche Virusvarianten wieder die halbe Welt lahmlegen, deuten sämtliche Zeichen auf ein kräftiges Wachstum hin. Da können rasch die Argumente ausgehen, weshalb die Beschäftigten nicht ordentlich mitnaschen sollten. Es bleibt etwa der berechtigte Hinweis auf Lieferengpässe und höhere Lohnstückkosten sowie auf eine möglicherweise drohende Lohn-Preisspirale, also eine Befeuerung der Inflation durch hohe Lohnabschlüsse und umgekehrt. Auf Letztere weisen EZB und auch Wirtschaftsforscher derzeit aber nur sehr zurückhaltend hin. Außerdem ist die Inflation aktuell zwar deutlich höher, aber auch die Reallohnerhöhungen in den letzten Jahren waren kleiner als die Produktivitätssteigerungen, wie Wifo-Chef Christoph Badelt unlängst befand.

Das alles spielt den Arbeitnehmervertretern in die Hände und bringt sie in eine wesentlich günstigere Ausgangslage als in den vergangenen Jahren. Heuer gilt als Basis der Verhandlungen eine Inflation von 1,89 %. In Jahren mit ähnlicher Teuerung kamen die Metaller auf Lohnsteigerungen von 3 % bzw. etwas darunter. Damit dürften sich die Gewerkschaften heuer kaum zufriedengeben, wenn es in der Geldtasche der Beschäftigten ordentlich „rascheln“ soll.