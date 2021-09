Kommentar zu Twitter-Schlagabtausch: Tief, tiefer, Polit-Getwitter

Kein Wunder, dass der Schwund des Vertrauens in die Politik immer größer wird, wenn „größter Trottel im Landtag“ und „saudeppat“ zum Sprachgebrauch unserer Tiroler Polit-Elite wird. Das Niveau wird in Grund und Boden getwittert, mit flinken Fingern werden Anstand und Vorbildfunktion vergessen. Das gilt für die oft als Moralapostel gern mit dem Finger auf andere zeigenden Grünen ebenso wie für die Freiheitlichen, deren Hemmschwelle in sozialen Netzwerken ohnehin nach ihrem eigenen blauen Gutdünken definiert wird.