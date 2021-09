Gegen die starken Jungbullen hilft Wacker nur ein mutiger Auftritt

Innsbruck – Nach sieben Runden weist die Tabelle der zweiten Liga den FC Liefering und den FC Wacker als punktegleiche Verfolger von Tabellenführer Austria Lustenau aus. Das soll sich heute ab 18.10 Uhr (live in ORF Sport plus) im Tivolistadion ändern, denn nach dem Schlusspfiff im kleinen Westderby gegen den Red-Bull-Talenteschuppen wollen sich die Schwarz-Grünen vor der Nordtribüne feiern lassen. Doch der erhoffte Sieg gegen Liefering muss erst einmal eingefahren werden.

In der letzten Saison mussten sich die Tiroler zweimal gegen den Red-Bull-Kooperationsklub geschlagen geben. „Ich hab’ das Champions-League-Spiel von Salzburg in Sevilla gesehen und einige bekannte Gesichter erkannt“, so FCW-Coach Daniel Bierofka und meinte damit Karim Adeyemi, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald oder Luka Susic. Das Quartett kickte letzte Saison in Liefering, ehe die Talente zum Serienmeister hochgezogen wurden. Was nicht unbedingt heißt, dass Liefering heuer schwächer ist. „Da ist die nächste Generation hochtalentierter Kicker im Einsatz, die uns das Leben wieder schwermachen wird“, weiß Bierofka, dass es einen Kraftakt benötigt, die Jungbullenherde im Tivoli in die Knie zu zwingen.