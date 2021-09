Im Reich der Murmeltiere: TT-Tourentipp zum Figerhorn

Kals – Den Gipfel des Großglockners (3798 Meter) zu besteigen, ist sicherlich etwas ganz Besonderes. Doch Österreichs höchstem Berg in seiner vollen Pracht Auge in Auge gegenüberzustehen, ihn quasi in Händen halten zu dürfen, dem hinkt ein anderer Gipfelsieg nicht viel hinterher. Am Figerhorn (2743 Meter), dem Hausberg der Kalser, ist es so: So eindrucksvoll und markant, wie man dort nämlich den Großglockner vor Augen hat, bekommt man ihn eigentlich nirgendwo sonst vor die Linse.