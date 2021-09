Greta Thunberg vor Deutschlandwahl bei Klimastreik in Berlin

Berlin, Wien – Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am 24. September, also zwei Tage vor der deutschen Bundestagswahl, in Berlin an einer Demonstration für den Klimaschutz teil. Das berichtete der Tagesspiegel am Freitag mit Blick auf den sogenannten Klimastreik am 24. September. Im Gespräch mit der Zeitung betonte Thunberg, sie werde nicht für eine bestimmte Partei werben: „Wir sind keine Lobbyisten für die Grünen."