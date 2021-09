Neues System optimiert Transport von Spenderherzen in Tirol

In der Transplantationschirurgie zählt jede Minute: Organspender werden in Europa an die Organisation Eurotransplant gemeldet, die dem Spender aktuell gelistete Personen zuordnet, die aktuell in den Mitgliedsländern auf ein Herz warten. Derzeit warten 13 Patientinnen und Patienten im Einzugsgebiet der Innsbrucker Klinik auf ein Spenderherz, so die tirol kliniken. Befinde sich der Treffer in Tirol, werde die hiesige Transplantkoordination aktiv, ein Expertenteam fliege zum Spenderherz, um dieses zu prüfen. Dabei stünden sie laufend mit dem Implantationsteam in Innsbruck in Kontakt. Ist das Herz von guter Qualität, werde an der Klinik in Innsbruck sogleich die Narkose eingeleitet und das Herz von der Blutversorgung des Spenders abgetrennt.