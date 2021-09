Eingewöhnung soll für Auer nur kurz dauern: „Assen hat gleich mehrere Tücken“

Innsbruck, Assen – Auch der Heim-Auftritt in der Obersteiermark brachte Lucas Auer keine Rückkehr aufs Podest. Trotzdem ging es einen Schritt vorwärts. In Assen an diesem Wochenende will der Unterländer noch eine Schippe drauflegen. Das Deutsche Tourenwagen Masters biegt langsam auf die Saison-Zielgerade – nach dem Gastspiel in den Niederlanden folgen nur noch Hockenheim (1.–3. Oktober) und das Finale am Norisring (8.–10. Oktober).