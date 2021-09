ÖBB punkten mit perfektem täglichem Reiseangebot nach Wien und München

Die modernen Railjet Xpress (RJX) Fernverkehrszüge der ÖBB verbinden Tirol tagsüber täglich im Stundentakt mit bis zu 230 km/h Höchstgeschwindigkeit, in einer Fahrzeit ab 4 Stunden, 13 Minuten, mit der Bundeshauptstadt Wien. Mit 12 täglichen RJX-Verbindungen gelangt man zudem direkt in 4 Stunden, 40 Minuten von Innsbruck zum Flughafen Wien und damit zum Ausgangspunkt für Reiseziele rund um den gesamten Globus. Ergänzt wird das Angebot von Tirol in die Bundeshauptstadt mit direkten Nightjet-Verbindungen, mit denen man praktisch über Nacht im Schlaf nach Wien gelangt. Die Eurocity-Züge von Tirol nach München verkehren täglich tagsüber im zwei-Stunden Takt von Tirol, über Kufstein, Rosenheim, in die bayerische Landeshauptstadt, mit Anschlüssen in München Ost (S8) zum Flughafen München. In Summe stellen die ÖBB für die Reisenden alleine auf den beiden Verbindungen von Tirol nach Wien bzw. München rund 25.000 Sitzplätze in beiden Richtungen auf Schiene.