Wahl-Tiroler Vinzenz Höck gewann den Ringe-Weltcup 2020/21

Vinzenz Höck glänzte in der abgelaufenen Weltcup-Saison an den Ringen.

ÖFT-Kunstturner-Sportdirektor Fabian Leimlehner zeigte sich erfreut, dass Höck sich mittlerweile in der Weltspitze etabliert hat. "Die Stabilität und Präzision, die er mit sich bringt, in Kombination mit einer fundamentalen strategischen Planung, ist der Schlüssel zu so einem Erfolg. Vinzenz kann nun auf diesem Grundstein den nächsten Olympiazyklus hervorragend in Angriff nehmen."