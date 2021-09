Tobias Plangger nach fünftem Platz bei WM: „Viel geschlafen habe ich nicht“

Tobias Plangger holte in Moskau alles heraus.

Moskau – Noch am Donnerstagabend hatte Tobias Plangger bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Moskau mit Rang fünf im Speedbewerb für das mit Abstand beste WM-Ergebnis der Verbandsgeschichte gesorgt, Freitagnachmittag saß er bereits wieder mit seiner Mama und den Großeltern zuhause in Thaur bei Kaffee und Joghurt-Cremeschnitten.