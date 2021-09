Auffahrunfall in St. Johann mit drei Fahrzeugen forderte drei Verletzte

St. Johann in Tirol – Bei einem Auffahrunfall wurden in St. Johann auf der Hochkönigstraße am Freitag gegen 7 Uhr mehrere Personen verletzt. Eine 52-jährige Autolenkerin war laut Angaben der Polizei kurz durch das Handy ihres im Auto befindlichen Sohnes abgelenkt, weswegen sie die vor ihr anhaltenden Fahrzeuge zu spät erkannte.