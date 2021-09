Wacker holt daheim Punkt gegen Liefering: Viteritti schwer verletzt

Zu früh gefreut, könnte man meinen: Zunächst klopfte Nenê (24.) am Wacker-Tor an (Lattenschuss), dann vollendete der erst 17-jährige Justin Omoregie (29.) nach abgewehrter Ecke – 1:1. Die Salzburger übernahmen in der Folge das Zepter, das 4-2-3-1-Korsett der Tiroler wurde ordentlich strapaziert. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam es einen weiteren Riss: 1:2 durch Roko Simic (45.+3), die Weichen schienen gestellt. Vor allem, als Wacker-Tormann Marco Knaller nach einem Stopp-Fehler seinen Gegenspieler unsanft zu Fall brachte und dafür Rot sah (59.). Der Rest ist bekannt. Versöhnlicher Nachsatz: „Heute ist ein Punkt nicht schlecht gegen so einen Gegner“, befand Zweifach-Torschütze Ronivaldo, der am Dienstag in Amstetten auf mehr hofft.