Dostie-Doppelpack bei Auftaktsieg der Haie gegen Laibach

Mit zwei Toren und einem Assist war Alex Dostie beim Saisonauftakt der „Überflieger“ im Dress der Innsbrucker Haie. Das 4:3 über Laibach war am Ende ein Arbeitssieg.

Innsbruck – Alex Dostie war der erste Übersee-Legionär, der diesen Sommer in Innsbruck gelandet ist. Und mit der Gangschaltung im Vereinsauto konnte der 24-jährige Kanadier nichts anfangen. Dafür zündete er gestern zum Saisonauftakt den Turbo. Aber der Reihe nach.

Die Innsbrucker Haie legten gegen den Außenseiter aus Laibach durchaus gut los, kamen durch Martin Ulmer und Zach Magwood in Minute drei zu den ersten dicken Chancen, aber Laibach-Goalie Paavo Hölsa war zur Stelle. Stattdessen musste plötzlich Haie-Keeper Tom McCollum bei einem Abstauber von Grehor Koblar hinter sich greifen (0:1/7.). Das war ein Wirkungstreffer der Slowenen, die nur 82 Sekunden das 2:0 nachlegten. Da roch es in der Tiwag-Arena schon nach einem Fehlstart. Aber ausgerechnet in Unterzahl und exakt neun Sekunden vor Ende des ersten Drittels schlugen die Haie zurück. Eine Bilderbuchkombination über Michael Huntebrinker und Kapitän Jan Lattner schloss Dostie mit einem Treffer ins leere Tor zum 1:2 ab.