Rad-Demo am Plansee startet am Sonntag in Breitenwang

Breitenwang – Motorradlärm und Sportautos würden den Erholungswert am Plansee stark beeinträchtigen. Die Grüne Regina Karlen ruft deshalb zur Teilnahme an einer bayerischen Rad-Demo, diesen Sonntag, 19.9., auf. Start in Breitenwang ist um 10.30 Uhr auf Höhe Waldhof/Sägewerk Angerer. Die Polizei begleitet die Radler bis zur Ammergauer Alm, wo um 16 Uhr eine gemeinsame Kundgebung stattfindet. Die Straße auf deutscher Seite ist ab Schloss Linderhof sowieso gesperrt. (hm)