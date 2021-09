Wattener Rutschhang: Anrainer werden gefragt

Wattens – Ein labiler Hang am Vögelsberg in Wattens rutscht – bis zu fünf Millionen Kubikmeter sind in Bewegung. Anrainer klagen über Risse an Gebäuden, sie müssen um ihre Häuser bangen. Das Gebiet steht seit 2016 unter Beobachtung von Experten. Entwässerungsprojekte sind bereits ausgearbeitet.