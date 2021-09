Ibiza oder die Suche nach einem neuen U-Ausschuss

Dass es einen weiteren geben wird, sei „jedenfalls klar“, meinte NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter (siehe hierzu auch nebenstehenden Bericht). Darüber werde man nun intern diskutieren, aber auch Gespräche mit den anderen Fraktionen führen, so Brandstätter, der auch mit den Grünen darüber sprechen will. Denn deren Abgeordnete im U-Ausschuss, Nina Tomaselli und David Stögmüller, hätten bewiesen, dass sie an Aufklärung interessiert sind. „Dass überall die ÖVP betroffen ist, dafür kann ich nichts“, so der NEOS-Abgeordnete.