Ex-Mitarbeiter des BVT wehrt sich und greift an

Wien – Der frühere BVT-Mitarbeiter Egisto Ott erhebt Vorwürfe gegen – namentlich nicht genannte – Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. In einem vom Onlinemedium „ZackZack“ veröffentlichten Interview berichtet Ott davon, dass auf Bitten ausländischer Partnerdienste illegale Observationen und willkürliche Anzeigen durchgeführt worden sein sollen. Gegen Ott wird wegen der angeblichen Weitergabe von Informationen ermittelt, was er bestreitet. Auch soll er in die Flucht von Wirecard-Manager Jan Marsalek involviert sein.