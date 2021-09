TT-Leitartikel zum BBT: Noch wenig Licht am Ende des Tunnels

Für den Bau des Brennerbasistunnels gibt es nur eine Gleichung: Er muss so schnell wie möglich fertiggebaut werden, damit die Gesamtbaukosten in den nächsten Jahren nicht noch weiter steigen. Andererseits benötigt es nicht nur ein klares Bekenntnis zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, sondern auch verpflichtende Rahmenbedingungen. Schließlich soll die knapp zehn Milliarden teure Bahninfrastruktur durch das Brennermassiv ein „Game-Changer“ in der Verkehrspolitik sein. Ein geflügeltes Wort, das bereits in der Corona-Pandemie für Debatten sorgt. Bei Covid wartet man immer noch sehnsüchtig auf einen durchschlagenden Effekt.