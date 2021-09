Hofübergabe im Bezirk Kufstein: Kolland zum neuen VP-Bezirksobmann gewählt

Ebbs, Kufstein – Minutenlange Standing Ovations und viele Blumen – auch verbale. Ein ÖVP-Mann mit Ecken und Kanten, Handschlags- und Steherqualitäten nahm am Donnerstagabend in Ebbs nach 33 Jahren Kommunalpolitik Abschied, vorerst als VP-Bezirksobmann, ab Februar als Bürgermeister und letztlich später auch im Landtag – Breitenbachs Bürgermeister LA Alois Magreiter zieht sich schrittweise zurück und übergab den ÖVP-Bezirk dem Ebbser Vizebürgermeister Bundesrat Sebastian Kolland, den 95 Prozent der Anwesenden zum neuen Obmann wählten.

Der Blick der VP geht in Richtung Gemeinderatswahlen, Kolland will stärker werden und mehr Mandate gewinnen. „Wir brauchen Stärke, um unsere Ideen umzusetzen“, meinte er. Das Zauberwort dazu heiße „Einigkeit, denn da, wo Uneinigkeit herrscht, gewinnt der politische Gegner“, schworen zuerst Margreiter und dann Kolland die anwesenden Mitglieder ein.

Darüber hinaus gibt es noch ein paar politische Baustellen im Bezirk und im Land, zu denen Margreiter ganz klare Ansagen machte. Was den Verkehr anbelangt, „wächst die Wut der Bevölkerung“, und „die Europäische Union lässt uns im Regen stehen“. Er forderte den ebenfalls anwesenden Landeshauptmann Günther Platter auf, im Falle einer Klage Deutschlands gegen die Blockabfertigung „wegen Nichteinhaltung von Vereinbarungen zu klagen“. Und in Richtung Bayern meinte er: „Ich verstehe nicht, warum ein derart reiches Land wie Bayern es nicht schafft, mehr Anteil der Brennerzulaufstrecke unter die Erde zu bringen.“ Damit würde auch die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung steigen. Aber auch Österreich habe noch Hausaufgaben zu machen, „besonders das Dieselprivileg ist ein Problem. Es ist die Ursache, dass Tausende Lkw zum Tanken von der Autobahn abfahren. Das versteht niemand.“