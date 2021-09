Zweite DS-4-Generation: Technisch und optisch eine Besonderheit

Optisch hebt sich der Neue vom Rest der Autowelt ab. Er ist mit 1,83 Metern breit geraten, wirkt durch eine niedrige, eher kantige Silhouette bullig, die schmalen Frontscheinwerfer mit dem mächtigen, etwas an Lexus erinnernden Grill steigern diese Wirkung noch. An den Seiten fallen die bündigen Türgriffe und die ebenfalls von scharfen Kanten betonte C-Säule auf. Das Heck wirkt recht breit, hier dominieren die ebenfalls schmalen Rücklichter, die dies betonen. Deren auffällige Musterung mit der DS-Raute findet sich als Siebdruck seitlich in der Heckscheibe wieder. Zwei eckige Endrohrblenden sind links und rechts in die Schürze eingelassen.