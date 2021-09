Schießunfall im Burgenland: Prozess gegen jungen Soldaten

Wien – Ein junger Soldat, der Anfang Juni beim Assistenzeinsatz im Raum Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Kameraden durch eine Schussabgabe schwer verletzt haben soll, muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten. Beim Hantieren mit seiner Waffe hatte sich ein Schuss gelöst, der seinen 19-jährigen Kameraden im Brust- und Bauchbereich traf. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt beginnt um 9.30 Uhr.