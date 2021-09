Polizei-Bereitschaftseinheiten: Bisher 30 Festnahmen

Wien – Seit 1. September sind die Bereitschaftseinheiten der Polizei in ganz Österreich aktiv. Seitdem haben die Beamte 30 Personen festgenommen und mehr als 1.600 Identitätsfeststellungen im Rahmen von Schwerpunktaktionen durchgeführt. "Die Bereitschaftseinheiten sind ein klares Bekenntnis zu einer modernen und flexiblen Sicherheitsorganisation, die genau dort präsent ist wo es die Menschen in unserem Land brauchen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung.