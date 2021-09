Neun Menschen im Jemen hingerichtet

Die Männer auf dem Weg zu Hinrichtung. Sie sollen unter anderem Spionage betrieben haben und sensible Daten an die von Saudi-Arabien geführte Koalition weitergegeben haben.

Sanaa, Aden – Im Jemen sind neun Menschen hingerichtet worden. Die Houthi-Behörden erklärten, die Männer seien angeklagt und verurteilt worden, weil sie an der Ermordung von Saleh al-Samad beteiligt gewesen seien. Sie sollen unter anderem Spionage betrieben haben und sensible Daten an die von Saudi-Arabien geführte Koalition weitergegeben haben. Samad war bis zu seinem Tod im April 2018 der Chef der politischen Führung der Houthi-Rebellen die große Teile des Nordjemen kontrollieren.