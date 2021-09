HCI verlor in Klagenfurt mit 6:2, KAC neuer Tabellenführer

Die Haie gingen in Kärnten 6:2 unter.

Klagenfurt – Der HCI verlor am Samstagabend in der Ferne gegen den groß aufspielenden Eishockey-Meister KAC mit 6:2. Die Kärntner setzten sich mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an die Spitze der ICE Hockey League. Jeweils 5:2-Heimerfolge gab es für die Bratislava Capitals gegen die Dornbirn Bulldogs und für das ebenfalls noch makellose Fehervar gegen die Pustertal Wölfe.