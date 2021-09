Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Brixlegg

Brixlegg – Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es in Brixlegg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fahrzeuglenker verletzten. Eine 60-Jährige war auf der Tirolerstraße (B 171) in Richtung Wörgl unterwegs und wollte nach links zum Parkplatz Rattenberg abbiegen. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.