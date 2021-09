Moroder-Musical in Bozen: Magische Nächte in der Disco von morgen

Über die Bande spielt auch das Moroder-Musical „I Feel Love“, das am Freitagabend als Produktion der Vereinigten Bühnen Bozen zur Uraufführung kam, mit Elementen dieser Geschichte. Librettist Stefan Vögel – Autor aktuell höchstpopulärer Konversations- und Eskalationsdramen, sein Stück „Die Niere“ wird ab Freitag im Tiroler Landestheater gespielt – hat Moroders bekannteste Lieder in eine Erzählung gewickelt, die von der Unbarmherzigkeit musikalischer Moden handelt. Sie beginnt in einem abgewirtschafteten Tanztempel – und mit dem Traum, den Geist und Glamour von Disco wiederzubeleben. Was, aber das dämmert Giulio (Martin Berger) erst nach und nach und nicht ohne fremde Hilfe, auch weiterentwickeln heißt. Das Stück und die Inszenierung von Andreas Gergen, aber auch Giulios Sohn Raffaele (Benjamin Oeser) sind schneller als der Altvordere: Schon im ersten Bild werden die Überbleibsel frivoler Disco-Freuden von vorgestern in Form überdimensionaler Frauenbeine von der Bühne (Jürgen Franz Kirner) geräumt. Disco von morgen muss mehr sein als alt gewordene Männerfantasien. Die Party der Zukunft ist diverser, fluider – in Geschlechter- und Liebesdingen genauso wie in Fragen des Geschmacks.