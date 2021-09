Zehn neue Busse: Fuhrpark im Mittelgebirge wird erneuert

Menschliches Versagen soll der Grund für den Busunfall in Grinzens Ende August sein.

Innsbruck – Die Busflotte der ÖBB im Mittelgebirge sorgte wiederholt für Schlagzeilen: „Brand bei Linienbus in Götzens endete glimpflich“, schrieb die TT im September. Ende August hieß es: „Linienbus rammte in Grinzens WC-Container, Lenker eingeklemmt“.

Auf Nachfrage bei der Polizei Axams zum Häusl-Vorfall hieß es: Das sei nicht untersucht, worden, da „nur Eigenschaden entstanden ist“. ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair sagt dazu: „Wir bedauern Einzelfälle wie in Grinzens, bei dem sich ein abgestellter Bus in Bewegung setzte. Nach derzeitigem Wissen hat der Lenker vergessen, die Feststellbremse zu ziehen. Er wird verwarnt und nochmals geschult.“ Generell seien die Lenker verpflichtet, Schulungen, u. a. zur Sicherheit, zu absolvieren. Die Busse würden stets den Sicherheitsstandards und Verkehrsvorschriften entsprechen. „Neben laufender Instandhaltung und Reparaturen werden die Busse jährlich vier dokumentierten Überprüfungen unterzogen, eine davon durch externe Stellen (TÜV)“, so der Sprecher. Unabhängig von der Verkehrstauglichkeit seien wegen der hohen Fahrleistung im Mittelgebirge zuletzt zehn neue Fahrzeuge eingesetzt worden.