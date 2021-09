Qualitätskontrolle bei dualer Ausbildung für ÖGB zu gering

Grundsätzlich sei die duale Ausbildung in Österreich sehr gut. „Leider ist in den Köpfen vieler Jugendlicher, aber auch der Eltern die Lehre mit einem weniger guten Image verknüpft“, so der ÖGB-Chef. Und hier gebe es sicher viel Potenzial. Eine Möglichkeit sei die Etablierung eines trialen Systems. Das bedeute, die Lehrausbildung wird aufgeteilt auf Berufsschule, fachliches Ausbildungszentrum und den Betrieb. So könnten alle Ausbildungsinhalte optimal abgedeckt werden. Zudem müssten die Rahmenbedingungen für die Lehre mit Matura verbessert werden. Der ÖGB schlägt unter anderem einen Rechtsanspruch auf die gebührenfreie Vorbereitung bzw. auf das Ablegen der Berufsreifeprüfung auch an den Berufsschulen nach der Lehrabschlussprüfung vor.