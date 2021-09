Tirols Apotheken wollen bei Antikörper-Tests mitmischen

Besonders das Analysegerät eines österreichischen Herstellers kann sich König für den Einsatz in den rund 130 heimischen Apotheken vorstellen. „Es liefert nach der Blutabnahme an der Fingerkuppe Befunde in Laborqualität in rund 20 Minuten und erfasst verschiedene Antikörper, was ermöglicht, zwischen geimpft und genesen zu differenzieren.“ Tirol will damit anderen Bundesländern wie Oberösterreich und der Steiermark folgen, wo die Tests in Apotheken bereits verfügbar sind.