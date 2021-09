Unternehmen Blue Mountain: Während, für und wegen der Pandemie entstanden

Im Mai betreute Blue Mountain mehrere Teststraßen, führte über die Hälfte der Hotel-Testungen in Tirol durch, die TT berichtete. Heute liegt der Fokus auf betrieblichen Impfungen, erklärt Chef Alex Brunner. Die Test-Nachfrage sei inzwischen stark gesunken. Doch wie funktioniert ein Betrieb, der sich in so kurzer Zeit verdoppelt – und wieder auf die Hälfte zurückschrumpft? Und wie kann man zu etwas beraten, was man selbst zum ersten Mal erlebt?