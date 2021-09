José Carreras im Interview: „Dieser Abschied ist mehr als eine hohe Ehre“

Wien – Die Wiener Staatsoper zeigt sich einem ihrer großen Stars gegenüber dankbar. José Carreras durfte sich vergangenen Dienstag mit einer großen Gala verabschieden. Der ORF zeichnete das Ereignis auf und wird es am 3. Oktober auf ORF III ausstrahlen. In Begleitung seines Sohnes Albert kam der 74-jährige Sänger zu einer Plauderstunde in die Wiener Niederlassung der Firma Chopard, die seine Leukaemia Foundation seit Jahren unterstützt.