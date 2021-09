Ökologe Füreder: „Neue Kraftwerke sind kein Ausweg aus der Klimakrise“

Was ist das Besondere am Lech?

Leopold Füreder: Er ist einer der „letzten Wilden“ in Eu­ropa. Er besitzt noch ein dynamisches Gewässersystem, bei dem sich die Lebensbe­dingungen für Tiere und Pflanzen ständig ändern. Eigentlich hätten alle Flüsse aus den Alpen, die in die Vorländer flie­ßen, diese Charakteristik. Aber die Großen wurden verbaut, entweder wegen des Hochwasserschutzes oder mit Kraftwerken. Selbst die Isel ist in einigen Abschnitten verbaut.