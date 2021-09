TT-Leitartikel: Bloß keine Angst vor der Schule

Es ist zwar noch kein Massenphänomen bei mehr als einer Million Schülern in Österreich, aber die Zunahme an Abmeldungen ist in diesem Schuljahr sehr außergewöhnlich und auffällig hoch. Mehr als 7500 Schülerinnen und Schüler sind es österreichweit, 543 in Tirol, die meisten davon Volksschüler.