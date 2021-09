WSG Tirol will heute gegen Eurofighter Sturm Graz Trendwende einleiten

Wattens, Graz –„Wir wollen Graz ungeschlagen verlassen“, orakelte WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger vor der Abfahrt in die Steiermark, wo nach dem heutigen Sturm-Match noch die zweite ÖFB-Cuprunde bei Zweitligist GAK (Mittwoch) steigt. Wer ungeschlagen bleibt, bekommt nicht nur einen oder drei Zähler in der Liga dazu, sondern kommt folglich auch im Pokal eine Runde weiter.

Dass sich Europa-League-Starter Sturm mit Ex-WSG-Perle Kelvin Yeboah (schon vier Saisontreffer), Topscorer Jakub Jantscher oder Neuzugang Manprit Sarkaria (vorerst) als Nummer zwei in der Liga unter Christian Ilzer nach oben nivelliert hat, liegt auf der Hand. Darin liegt aber auch eine Chance, die sich für die WSG heute womöglich in der Merkur-Arena eröffnet. Denn Sturm lief bei der 0:1-Niederlage beim AS Monaco am Donnerstag oft der Kugel hinterher, die Monegassen hatten 71 Prozent Ballbesitz, den Steirern steckt zudem vielleicht noch die Heimreise in den Knochen.