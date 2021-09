Laien-Astronauten nach Reise ins Weltall zurück auf der Erde

Cape Canaveral – Nach ihrer Reise ins All ist die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew in der Nacht auf Sonntag wieder auf der Erde gelandet. Um 1.08 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzte die Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik auf, berichtete die New York Times (Onlineausgabe). Die „Dragon"-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk war am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet.